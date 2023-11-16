Bihter filmi ne zaman, nereden izlenir? Bihter filmi Amazon Prime'da

Bihter filmini izlemek isteyenler heyecanla araştırmalara başladılar. Aşkı Memnu kitabının film uyarlaması olan Bihter oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Filmde Bihter karakterine Farah Zeynep Abdullah, Behlül karakterine Boran Kuzum, Adnan karakterine ise Osman Sonant hayat veriyor. İşte Bihter filminin yayınlanması ile ilgili merak edilenler

BİHTER FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Bihter filmi Amazon Prime dijital platformu üzerinden yayınlandı. Amazon Prime’a giriş yaparak filmi izleyebilirsiniz.

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Bihter filminin oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.

Filmde Bihter karakterine Farah Zeynep Abdullah, Behlül karakterine Boran Kuzum, Adnan karakterine ise Osman Sonant hayat veriyor.





