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‘Bihter’ filminin Behlül’ü Boran Kuzum'un sözleri sosyal medyayı salladı

19.11.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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‘Bihter’ filminin Behlül’ü Boran Kuzum son olarak ateşli pozlarıyla gündem olmuştu. Kuzum “Herkes filmi beğendi ve olumlu geri dönüşler alıyoruz” deyince sosyal medyanın diline düştü.

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, Kanal D'de 2008-2010 arasında izlenme rekorları kırmıştı. 13 yıl önce final yapmasına rağman tekrar bölümleriyle de çok konuşulan fenomen yapım, sinemaya uyarlandı.

Bihter filminde Behlül Haznedar karakterine hayat veren Boran Kuzum son olarak filmde çıplak haliyle sosyal medyada gündeme gelmişti. Kuzum şimdi de açıklamasıyla dikkat çekti.

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‘Bihter’ filminin Behlül’ü Boran Kuzum, “Herkes filmi beğendi ve olumlu geri dönüşler alıyoruz” deyince sosyal medyanın diline düştü.

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İzleyenler sosyal medyada “Aşkı Memnu’nun yanından bile geçmiyor”, “Bu nasıl Bihter?”, "Çok kötü ve çakma bir yapım", "Normalde filmleri pek kötülemeyi sevmem ama olmamış yani beğenmedim" eleştirilerinde bulundu.


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