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  4. Demet Evgar'ın bebeğinin oyuncaklarıyla pozları eleştirildi! Athena Gökhan'dan olay yorum

Demet Evgar'ın bebeğinin oyuncaklarıyla pozları eleştirildi! Athena Gökhan'dan olay yorum

19.11.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Başarılı oyuncu Demet Evgar, kızı Mavi'nin oyun evinin yanında fotoğraflarını paylaştı. Dekoltesi ve mini tarzıyla dikkat çeken oyuncunun pozlarına Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Geçtiğimiz yıl Levent Babataş ile nikâh masasına oturan Demet Evgar, ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kızıyla vakit geçiren Evgar sosyal medyada da oldukça aktif.

Son olarak kızı Mavi'ni odasından paylaşım yapan Evgar pozlarıyla dikkat çekti. Siyah mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle kızının odasında şekilden şekle giren ünlü oyuncu pozlarını "Kızımın sarayından" notunu düştü.

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Evgar'ın reklam için verdiği pozlar takipçilerinin hoşuna gitmedi. Evgar'ın kombini eleştirilerin hedefi oldu.

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Ancak Evgar'ın pozlarını seksi bulanlar da vardı. Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından oyuncuya "En seksi anne" yorumunda bulundu.

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