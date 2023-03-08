Bihter filminin kadrosu netleşti! Yeni Bülent ve Nihat da belli oldu...

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle takip edilen dizi "Bihter" adıyla film olarak izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosundaki yeni isimler de belli olmaya başladı.

BÜLENT VE NİHAT DA BELLİ OLDU

Oyuncu kadrosunun neredeyse netleştiği filmin yeni Bülent ve Nihat'ı da belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde evin küçük oğlu "Bülent" rolünü Mert İnce canlandıracak.

Kuzgun dizisiyle oyunculuğa başlayan İnce, Farah Zeynep Abdullah'la "Bergen" filminde de rol almıştı.

Filmde Nihat rolünü ise başarılı oyuncu Mertcan Tekin oynayacak. 21 Mart'ta çekimleri başlanacak olan Bihter film, Netflix'te yayınlanacak.

OYUNCU KADROSU NETLEŞİYOR

Heyecanla beklenen Bihter filminde Adnan Bey'i daha önce sayısız projede rol alan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Osman Sonant oynayacak. Filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Beşir'i Lorin Merhart, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynayacak.

