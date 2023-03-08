MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bihter filminin kadrosu netleşti! Yeni Bülent ve Nihat da belli oldu...

Bihter filminin kadrosu netleşti! Yeni Bülent ve Nihat da belli oldu...

08.03.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu, Bihter ismiyle yeniden izleyicisinin karşısına çıkacak. Filmin çekimlerinin 21 Mart'ta başlaması planlanırken kadroda netlik kazandı. Bihter, Adnan, Firdevs rollerinin ardından yeni Bülent ve Nihat da belli oldu..

Bihter filminin kadrosu netleşti! Yeni Bülent ve Nihat da belli oldu...

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle takip edilen dizi "Bihter" adıyla film olarak izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosundaki yeni isimler de belli olmaya başladı.

BÜLENT VE NİHAT DA BELLİ OLDU

Oyuncu kadrosunun neredeyse netleştiği filmin yeni Bülent ve Nihat'ı da belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde evin küçük oğlu "Bülent" rolünü Mert İnce canlandıracak.

Mert İnce

Kuzgun dizisiyle oyunculuğa başlayan İnce, Farah Zeynep Abdullah'la "Bergen" filminde de rol almıştı.

Mertcan Tekin

Filmde Nihat rolünü ise başarılı oyuncu Mertcan Tekin oynayacak. 21 Mart'ta çekimleri başlanacak olan Bihter film, Netflix'te yayınlanacak.

OYUNCU KADROSU NETLEŞİYOR

Heyecanla beklenen Bihter filminde Adnan Bey'i daha önce sayısız projede rol alan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Osman Sonant oynayacak. Filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Beşir'i Lorin Merhart, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Popstar'ın efsanesi Osmantan Erkır'dan şaşırtan açıklama! 'Acun başımın belası'Popstar'ın efsanesi Osmantan Erkır'dan şaşırtan açıklama! 'Acun başımın belası'
Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı! Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken sözlerAmedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı! Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Başörtülü pozuna yorum yağdı!Başörtülü pozuna yorum yağdı!
Anahtar Kelimeler:
aşkı memnu bihter Kıvanç Tatlıtuğ yaşında

En Çok Okunan Haberler

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış: 'Makam için her şeyi yaparlar'

Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış: 'Makam için her şeyi yaparlar'

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.