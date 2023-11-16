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Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın gala kıyafeti ve fiyatı sosyal medyayı salladı! "Bu nasıl rüküşlük?"

16.11.2023 07:09 | Son Güncelleme:
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Bihter galasında başrol oyuncularının kıyafetleri dikkat çekti. Kombiniyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşen Farah Zeynep Abdullah'ın elbisesinin fiyatı da şoke etti.

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu romanı, televizyon ekranlarının ardından, Bihter filmi ile seyirciyle buluşacak...

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Bihter filminin galası da yapıldı.

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Bihter galasında Farah Zeynep Abdullah tarzıyla herkesin önüne geçti.

Ekran Alıntısı
Farah Zeynep Abdullah'ın tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından 'aşırı rüküş' bulunan elbisesinin fiyatı da şoke etti.

Abdullah'ın çok konuşulan bu elbisesinin fiyatı tam 124 bin 378 lira...

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