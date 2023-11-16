Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın gala kıyafeti ve fiyatı sosyal medyayı salladı! "Bu nasıl rüküşlük?"

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu romanı, televizyon ekranlarının ardından, Bihter filmi ile seyirciyle buluşacak...
Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Bihter filminin galası da yapıldı.
Bihter galasında Farah Zeynep Abdullah tarzıyla herkesin önüne geçti.
Farah Zeynep Abdullah'ın tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından 'aşırı rüküş' bulunan elbisesinin fiyatı da şoke etti.
Abdullah'ın çok konuşulan bu elbisesinin fiyatı tam 124 bin 378 lira...