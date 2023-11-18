Bihter'in yıldızı Nezaket Erden dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini dijital platforma taşıyan "Bihter" filminde 'Peyker' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nezaket Erden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiren ünlü isim dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Erden'in iddialı pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun', 'Öyle güzelsin ki', 'Bambaşkasın' 'Güzelliğin diyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Nezaket Erden, 16 Haziran 1990 tarihinde Mersin'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşerek Galatasaray Üniversitesi'nde Felsefe bölümünde yükseköğrenim gördü.

Üniversitede tiyatro kulübüne girdi. Üniversite tiyatrosundan sonra Akademi 35,5 Sanat Evi’nde burslu olarak eğitim aldı.

2016' da Kadir Has Üniversitesi’nin Film ve Drama-Oyunculuk Programı’nı tamamladı. Bitirme projesi olarak Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm romanını sahneye uyarlamak üzere o sırada aynı üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan Hakan Emre Ünal ile birlikte çalıştı.









