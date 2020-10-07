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Bilal Budak, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu (Bilal Budak kimdir?)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 07.10.2020 15:53 | Son Güncelleme

Ankara Keçiörengücü, transfer sezonunun son gününde Süper Lig takımlarının da istediği genç yetenek Bilal Budak’ı kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını son güne kadar sürdüren TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig takımının istediği, Manisaspor’un gelecek vadeden 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Bilal Budak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bilal Budak, Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu (Bilal Budak kimdir?)

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da oynayan futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Bilal'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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BİLAL BUDAK KİMDİR?

7 Aralık 2003 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Bilal Budak, futbola Manisaspor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında Manisa ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan genç yetenek, takımıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Bilal'ın Manisaspor ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

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