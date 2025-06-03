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Bilal Erdoğan ile fotoğrafı gündem olmuştu! Volkan Demirel o kare için ilk kez konuştu: "Benim siyasette sağım solum yok"

Bilal Erdoğan'ın ünlülerle bir araya geldiği programda aynı fotoğraf karesinde teknik direktör ve eski Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'in de yer alması gündem olmuştu. Demirel'den konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bilal Erdoğan ile fotoğrafı gündem olmuştu! Volkan Demirel o kare için ilk kez konuştu: "Benim siyasette sağım solum yok"
Hazar Gönüllü

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde aralarında sosyal medya fenomenlerinin de ünlü isimlerle bir araya gelmişti. Buluşmada Eser Yenenler, Oğuzhan Koç gibi isimler de yer almıştı.

VOLKAN DEMİREL O FOTOĞRAFLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Volkan Demirel'in de o buluşmada yer alması sosyal medyada gündem olmuştu. Demirel o fotoğraf hakkında konuştu.

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"BENİM SİYASETTE SAĞIM, SOLUM YOK"

Söz konusu buluşma için Asist Analiz'de açıklamada bulunan Volkan Demirel şöyle konuştu:
"Benim siyasetim yok. Ben davet edildiğim yere de icabet ederim. Mekanın sahibi benim çok eskiden tanıdığım bir kardeşim, 'abi gelir misin?' dedi 'gelirim' dedim. Yarın bir gün başka bir yere davet ederler oraya da giderim.

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Kimse beni bir tarafa çekmeye çalışmasın, benim tarafım yok. Ben tamamen bir Türk evladıyım, herkesle de fotoğraf veririm bu beni rahatsız etmez sizi de etmesin. Fenerbahçe ortamında da bir tarafım yok, ben Fenerbahçeliyim. Aziz Başkan benim babam, Ali Koç benim abim. Benim siyasette sağım solum yok, ben Türk evladıyım. Benim siyasetim futbol."

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Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel Bilal Erdoğan
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