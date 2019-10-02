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Bilal Erdoğan: Radamel Falcao'ya Etnospor Kültür Festivali'nde ok attırmak lazım

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.10.2019 18:43 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Best FM’de Adem Metan’ın sunduğu ‘Adem Metan Show’da 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek 4. Etnospor Kültür Festivali hakkında konuştu. Erdoğan, Galatasaray’ın sevilen ismi Radamel Falcao’nun çok sevildiğini söyleyerek ‘Radamel Falcao’ya ok attırmak lazım’ dedi.

Bilal Erdoğan: Radamel Falcao'ya Etnospor Kültür Festivali'nde ok attırmak lazım

Best FM’de Adem Metan’ın sunduğu ‘Adem Metan Show’a konuk olan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali’ne katılımcıları nelerin beklediğini anlattı.

Galatasaray’ın son transferi Radamel Falcao hakkında da konuşan Bilal Erdoğan, “Galatasaray taraftarları çok sevdi ülkemizde de sevilen bir isim oldu. Radamel Falcao’a Etnospor Kültür Festivali’nde ok attırmak lazım.” dedi.

Best FM’de Adem Metan’ın sunduğu ‘Adem Metan Show’a konuk olan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali’ne katılımcıları nelerin beklediğini anlattı. Erdoğan, “Bu sene merkezinde 12 spor dalında binlerce sporcunun hem gösteri yaptığı hem de yarıştığı bir ortam olacak. Misafir spor dalları da gelecek. Yurtdışından katılımcılarımız da olacak. Yurtdışındaki oyunlara baktığımızda bizim kültürümüze yakın oyunlar da var biz bunları da insanlara göstermek istiyoruz. Bu sene yağlı güreşler yapacağız. Ciritlerimiz var. Hedef okçuluk var. Mangala turnuvası var.Kırkın üzerinde çocuk oyunları bulunuyor. Çocukların burada oynadıkları oyunların etkisinde kalıp sonraki günlerde yine bu oyunları oynamasını sağlamak istiyoruz. Sanallıktan gerçek hayatın içine katılmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Gelenler güreş yapabilecek, hatta isteyenlere yağlı güreş hazırlığı dahi yapıldı.’ dedi.

"GELECEĞE KENDİMİZ OLARAK GİDELİM"

Etnospor’un bir kültür festivali olduğunu ve geçmişteki oyunların, müziklerin, yemeklerin birçok geleneğin yok olmaması adına önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, “Aslında geleneksel denildiğinde bazı yaş grupları için nostalji olabilir. Aslında sokak oyunlarını bazıları hafife alabilir ama bu oyunlarda bir ülkenin kültürel hafızası yatıyor. Mesela bakıyoruz çocukluğumuzda oynadığımız misket oyunu binlerce, yüzlerce yıllık tarihi olan ‘Aşık Oyunu’nun yirminci yüz yılda sokaklarımıza gelen hali. Şimdi ‘Misket’ oyunu da kalmadı. Aşık’tan Misket’e geçmişsin o da yok olmuş gitmiş. Aşık diyorsun geri gidiyorsun aslında Türklerin savaşta strateji yapmayı öğrenmesi daha çocukluktan itibaren bir çemberin içinde ortada hedef var ‘hedefi nasıl çemberin dışına atarım’ düşüncesi var.Yani burada Türk milletinin Askeri geleneğinin olduğu bir oyun. Bunu tamamen kaybettiğinizde o strateji kurmakdan uzaklaşmış oluyorsunuz.Bunun için bu Etnospor Kültür Festivali çok önemli. Geleneksel oyunları, müzikleri yaşattıkça geleceğe taşıyorsunuz. Siz her şeyinizi kaybettiğinizde yeni bir şey ortaya koyduğunuzda insanlar ona adapte olamayacak ve iki üç yılda bir yeni bir şey ortaya çıkarman gerekiyor. Biz geçmişimizi unutmayacağız. Bize ‘millet uzaya gidiyor siz geçmişe gidiyorsunuz’ diyorlar. Biz geçmişimizden kopmuşuz biz geçmişimizi unutmamalıyız. Şimdi biz bağlarımızı tesis edelim. Geleceğe kendimiz olarak gidelim. Uzaya da gideceğiz. İnşallah o günü de göreceğiz.” dedi.

"KEŞKE KORUMASIZ GEZEBİLSEM"

Programın sunucusu Adem Metan’ın ‘Buraya kendi aracınız ile geldiniz. Genelde aracınızı kendiniz mi kullanıyorsunuz?’ sorusuna cevap veren Erdoğan, “Eğer birkaç yere gideceksem kendim kullanıyorum. İnsanların bizim hakkımızda çok farklı düşünceleri oluyor. Genelde insanlar ön yargılı konuşuyor. Bizi tanımadan yorumlar yapıyorlar. Genelde internette yazılan yazılar doğrultusunda fikir sahibi oluyorlar. İnternette yazan haberlerin çoğu yalan ve iftira. Ben de bunlarla çok uğraşmıyorum ve sanırım bu kalıcılık sağlıyor. Bu doğrultuda bize bakıp yorum yapıyorlar. Keşke ben de sağa sola özgürce gidebilsem. Keşke korumasız gezebilsem. Yani bu durum çok hoşnut olduğum bir durum değil.” ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ KALABİLMEK İÇİN MUTFAĞA GİRMEK GEREK"

Erdoğan, “İstanbul’da Etnospor hakkında araştırma yaptık. Kadınlarımızı kazanmamız gerektiğini gördük. Burada sadece erkekleri ilgilendiren yarışlar ve etkinlikler yok. Burada kadınlarımızı yakından ilgilendiren birbirinden güzel etkinliklerimiz var. Yemekler, el sanatları, at biniciliği, ok atışları ve daha fazlası gelen hanım kardeşlerimizi bekliyor. Bu arada ben de mutfağa girer, yemek yaparım. Mutfakta çok yemek yapmış biri olarak şunu söylüyorum; Hanımların yemek yapmasını beklemeyelim. Güçlü kalabilmek için mutfağa girmek gerek.” dedi.

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Bilal Erdoğan radamel falcao

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