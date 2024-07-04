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  4. Bild'den algı operasyonu! TFF, Merih Demiral’a 2 maç ceza verildiği iddiasını yalanladı

Bild'den algı operasyonu! TFF, Merih Demiral’a 2 maç ceza verildiği iddiasını yalanladı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
04.07.2024 22:04
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UEFA, Türkiye-Avusturya maçında 2 gol kaydeden savunma oyuncusu Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti için skandal bir karara imza atarak soruşturma başlatmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Alman Bild gazetesinde yer alan 'Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi' iddialarını yalanlayarak "Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Bild'den algı operasyonu! TFF, Merih Demiral’a 2 maç ceza verildiği iddiasını yalanladı

Türkiye-Avusturya maçında 2 gol kaydeden milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yaparak sevinmesi maça damgasını vuran anlardan olmuştu. UEFA ise Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklamada "Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır" ifadeleri yer almıştı.

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TFF'DEN CEZA İDDİALARINA YALANLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.

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MAÇ SONU SEBEBİNİ AÇIKLAMIŞTI

Merih Demiral maçtan sonra sevinci hakkında yaptığı açıklamada, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum!" sözlerini sarf etmişti.

DMM'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaları yalanlayarak "UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral
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