Bild: Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için hemen her gün bir transfer iddiası gelmeye devam ediyor.

Alman Bild'de yer alan habere göre; Schalke'nin transfer görüşmelerine izin verdiği Yevhen Konoplyanka, Fenerbahçe ile 3 milyon Euro maaş üzerinden anlaşmaya vardı.

Yevhen Konoplyanka'nın transferi için Sevilla'ya 12 milyon Euro ödeyen Schalke'nin Ukraynalı futbolcunun transferi için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini iddia eden Bild Gazetesi, Alman kulübünün bu tavrında yumuşama gösterebileceğinin de sinyallerini verdi.

Gazeteye göre, Schalke talep ettiği bonservis bedelinde Fenerbahçe'nin istediği seviyelere (3 milyon Euro) inmesi durumunda Yevhen Konoplyanka'nın gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyeceğinin altını çizdi. Haberde ayrıca Schalke ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan Yevhen Konoplyanka'nın Alman ekibinden yılda 4 milyon Euro maaş aldığı da vurgulandı.

