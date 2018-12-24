Bild Gazetesi, Ribery'nin Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılacağını açıkladı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katabileceği yönünde iddialar bulunan Franck Ribery ile ilgili Almanya'dan çok net bir haber geldi.

Bild Gazetesi, Fransız yıldızın devre arasında takımdan ayrılmayacağını ve Bayern Münih'teki 12. yılını tamamladıktan sonra sezon sonunda veda edeceğini açıkladı.

Öte yandan Ribery'nin ailesinin de Münih'e alıştığı ve kesinlikle ayrılmayacağı, Ribery'nin de onlarla birlikte kalma kararını verdiği ifade edildi.

RIBERY: "BAYERN'İ SEVİYORUM"

Frankfurt ile oynadıkları maçın ardından açıklamada bulunan Ribery, Almanya'da çok mutlu olduğunu ifade etti.

35 yaşında olmasına rağmen kariyerini sürdürmeyi planladığını belirten Fransız oyuncu, "Oynamaya devam etmek ve eğlenmek istiyorum. Gelecek sezon ne olacağını göreceğiz. Tabii ki hayalllerim var. Bavyera'yı seviyorum, Bayern Münih de beni seviyor. Benim hayatımda ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz" diye konuştu.

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu, bu sezon 22 maçta 1524 dakika süre aldı ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

