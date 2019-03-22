Mynet Trend

Bildiğiniz dövmeleri unutun! Yeni moda bu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 22.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

Dövme deyince aklınıza siyah ya da renkli dövmeler geliyordur muhtemelen.

Ancak beyaz dövmenin günden güne popülerleştiğini biliyor muydunuz?

Popülerliği her geçen gün artıyor: Beyaz dövme

Neredeyse görünmez gibi olan beyaz dövmeler bazen tek başlarına bazen de koyu renklere karşı kontrast özelliği kullanılarak vücutlara kazınıyor.
İşte beyaz dövmelerin en güzel örnekleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyaz dövme dövme modelleri

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!

Didem Soydan o mesajı paylaştı! Defalarca özür diledi ama...

Didem Soydan o mesajı paylaştı! Defalarca özür diledi ama...

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

6 seçimi boykot ettiler! İstediklerini aldılar

6 seçimi boykot ettiler! İstediklerini aldılar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle

Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çılgın festival Woodstock'tan akılalmaz görüntüler

Çılgın festival Woodstock'tan akılalmaz görüntüler

Bekar kalmaları imkansız olan 'Instagram Erkek Arkadaşları'

Bekar kalmaları imkansız olan 'Instagram Erkek Arkadaşları'

Anıl Piyancı ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportaj

Ezhel, Rap kültürü, yeni projeler...

Dünyada Nevruz Nasıl Kutlanıyor?

Dünyada Nevruz Nasıl Kutlanıyor?

Tüm dünya onu tanıyor... Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!

Tüm dünya onu tanıyor... Kim olduğuna inanamayacaksınız!

Red Bull Music ile "Club 2019" bir geceliğine eğlencenin dibine vurmaya geliyor!

Red Bull Music ile Club 2019 eğlencenin dibine vurmaya geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.