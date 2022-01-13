Bildiğiniz tüm hakem hatalarını unutun... Tunus-Mali maçında Halis Özkahya hatası...

Afrika Uluslar Kupası'na Tunus-Mali maçı damga vurdu. Maçın hakemi dünya gündemine oturdu. Limbe Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-0 sonuçlandı ama karşılaşma normal olarak bitmedi...
Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, mücadelede son düdüğü 85. dakikada çaldı. Tepkilerin ardından müsabakayı yeniden başlatan Sikazwe, bu kez de 89. dakikada karşılaşmayı bitirdi.
Sikazwe'nin bu kararlarının ardından Tunus yedek kulübesi sahaya girdi ve büyük tepki gösterdi.
Hakem ekibi geniş güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti.
Afrika Futbol Konfederasyonu, müsabakada kalan dakikaların yeniden oynanması yönünde karar verdi.
Bu karar sonrasında Malili futbolcular, sahaya geri döndü. Tunuslu futbolcular, maça çıkmayı reddetti.
Tunuslu futbolcuların maça çıkmayı reddetmesinin ardından mücadelenin 1-0 Mali lehine sonuçlanmasına karar verildi.
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK'nın Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçta hakem Halis Özkahya 9 dakika uzatma verdiği maçı 90+5'te bitirmişti.Halis Özkahya, 10 dakika sonra maçın geri kalanını oynatmak için oyuncuları soyunma odalarından geri çağırıp karşılaşmayı tamamlamıştı.
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