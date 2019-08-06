Bildiklerinizi unutun! İşte bunlar gerçek düğün fotoğrafları

Düğünlerde yaşanan kaosu ve ilginç anları yakalayan sıra dışı bir düğün fotoğrafçısı düşünün ve bildiğiniz düğün fotoğraflarını unutun. Bu kadın, düğünlerdeki en ilginç anları ölümsüz kılıyor ve düğündeki en ilginç anları sizin için unutulmaz anılara dönüştürüyor.

SIRADANLIĞIN DIŞINA ÇIKIYOR

Vitray bir pencereye bakan mükemmel aydınlatılmış bir gelin, sevgiyle kızının boynuna bir kolye koyarken gülen bir anne ya da çiçek sepetinin yanında tatlı bir şekilde oturan sevimli bir çiçekçi. Bunlar muhtemelen düğün fotoğraflarını düşündüğünüzde akla gelen görüntülerdir - ama fotoğrafçı Ian Weldon'ı işe alırsanız, bunlar elde edeceğiniz fotoğraflar değildir.

'DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI DEĞİL'

Tüm sayfalarında defalarca 'düğün fotoğrafçısı değil' olarak listelenen bu sanatçı, "İnsanlar nesnelerle aynıdır." diyerek fotoğraflarında, bu özel günlerde gerçekleşen en içten, komik ve gerçek anları gösteriyor. “İnsanları sıraya dizmek ve aile üyeleri ile misafirlerin her bir kombinasyonunun fotoğraflarını çekmek için saatlerce ayakta durmayı sevdiğim kadar, yapılması gereken daha önemli şeylerim var. Düğün fotoğrafçılığını daha önce hiç görmediğiniz şekilde yasıtan bu kadın işini bir hayli keyifli hale getiriyor.

