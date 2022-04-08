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Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi

08.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'nun yargılandığı davada verilen mahkumiyet kararı kesinleştiği için göreve devam edememesi nedeniyle yerine Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı seçildi.

Meclis Toplantı Salonu'nda, İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya'nın başkanlık ettiği olağanüstü meclis toplantısında, CHP'li üye Melek Mızrak Subaşı ile AK Parti'li üye Çetin Kaya yarıştı.

Partilerin sözcüleri, seçime ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Daha sonra, CHP'li 11, AK Parti'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 3 üyeden oluşan mecliste başkan vekilliği seçimine geçildi. Gizli oy açık sayım usulüne göre gerçekleştirilen oylamada Subaşı'na 14, Kaya'ya 10 oy çıktı. 3'te 2 çoğunluğa ulaşılamadığı için 2'nci tur oylama yapıldı ancak sonuç değişmedi.

Salt çoğunluğun arandığı 3'üncü turda 14 oyla başkan vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı, Bilecik için el ele verip çalışmaya devam edeceklerini belirterek, herkesten destek istedi.

Oturumu izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Semih Şahin'le ilgili hukuki süreçlerin sürdüğünü ve yasa gereği meclis üyelerinin idaresiyle belediye başkan vekilliği seçiminin gerçekleştiğini söyledi.

Bilecik'teki demokrasi kültürüne hayranlık duyduğunu belirten Torun, "Son derece uygar ve anlayışlı bir şekilde süreç çalıştı. İnanıyorum ki bu birlik ve beraberlik, bu karşılıklı anlayış hizmetlere dönüşecek, vatandaşın her türlü konusuna katkı sunacaktır. Melek Hanım'a başarılar diliyorum, zaten başkan yardımcılığından dolayı bir tecrübesi vardı. İnanıyorum ki hizmetleri bundan sonra geliştirerek, büyüterek devam ettirecek." diye konuştu.

Toplantıyı, AK Parti Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, MHP İl Başkanı Fatih Yaşar ve İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya da takip etti.

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart'taki meclis oturumunda CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu başkan vekili seçilmişti. Tüfekçioğlu, "Orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi" suçundan mahkemece verilen 1 yıl 11 ay hapis cezasının kesinleştiğinin açıklandığı 1 Nisan'a kadar görev yapmıştı.

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