Cumhuriyet Döneminde eğitim reformları: Harf Devrimi’nden 4+4+4’e!

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Türkiye’de eğitim sistemini yeniden yapılandırmak amacıyla birçok reform hayata geçirildi. 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile başlayan süreç; 1928’de Harf Devrimi, Millet Mektepleri, Halkevleri, Üniversite Reformu ve Köy Enstitüleriyle devam etti. İlerleyen yıllarda zorunlu eğitimden müfredat düzenlemelerine kadar pek çok değişiklik yapılırken, Cumhuriyet döneminin eğitim reformları Türkiye’nin eğitim tarihinde önemli bir yer tuttu.

1924: TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU

3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Böylece eğitimde birlik sağlanması ve farklı kurumlar üzerinden yürütülen eğitim sisteminin tek çatı altında toplanması amaçlandı.

1928: HARF DEVRİMİ

1 Kasım 1928’de kabul edilen Harf Devrimi ile Arap harflerine dayalı Osmanlı alfabesi yerine Latin esaslı Türk alfabesi kullanılmaya başlandı. Yeni alfabenin halka öğretilmesi ve okuma yazma oranının artırılması amacıyla eğitim seferberliği başlatıldı.

1929: MİLLET MEKTEPLERİ

Harf Devrimi’nin ardından 1929’da Millet Mektepleri açıldı. Yetişkinler başta olmak üzere halka yeni Türk alfabesini öğretmek ve okuma yazma becerilerini geliştirmek amacıyla kurslar düzenlendi.

1932: HALKEVLERİ

1932 yılında açılan Halkevleri, halkın eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişimini desteklemeyi amaçladı. Bu merkezlerde çeşitli kurslar, konferanslar ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

1933: ÜNİVERSİTE REFORMU

1933 Üniversite Reformu ile yükseköğretim sisteminde yeniden yapılanmaya gidildi ve İstanbul Üniversitesi kuruldu. Üniversitelerde bilimsel araştırmaların geliştirilmesi hedeflenirken yurt dışından davet edilen bilim insanları da akademik çalışmalara katkı sağladı.

1940: KÖY ENSTİTÜLERİ

1940 yılında kurulan Köy Enstitüleri, özellikle kırsal bölgelerin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösterdi. Köy kökenli öğrencilerin öğretmen olarak yetiştirilmesini hedefleyen modelde, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı öğrenmeye ve üretime de önem verildi.

1950’LERDEN İTİBAREN: EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI

1950’li yıllardan itibaren ilköğretimin yaygınlaştırılması ve ortaöğretime erişimin artırılması ön plana çıktı.

Okul, öğrenci ve öğretmen sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Öğretmen yetiştirme alanında da öğretmen okulları ve eğitim enstitüleri aracılığıyla düzenlemeler yapıldı.

1970’LER VE 1980 SONRASI: EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

1970’li yıllarda siyasi ve toplumsal kutuplaşmalar eğitim politikalarını da etkiledi. 1980 sonrasında ise eğitimde merkezi denetim, müfredat, ders kitapları ve yönetim süreçleri üzerindeki belirleyici rolünü sürdürdü.

1997: SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM

1997 yılında zorunlu eğitim sekiz yıla çıkarıldı. Düzenlemeyle çocukların örgün eğitimde daha uzun süre kalması, temel eğitimin yaygınlaştırılması ve okullaşma oranlarının artırılması hedeflendi.

2000’Lİ YILLAR: MÜFREDAT REFORMU

2000’li yıllarda eğitim programlarında değişikliklere gidildi. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, öğrenci merkezli eğitim, etkin katılım ve alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri öne çıktı. Müfredatın ezberci yapısından uzaklaştırılması amaçlandı.

2012: 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ

2012 yılında uygulamaya giren 4+4+4 sistemiyle zorunlu eğitim 12 yıla çıkarıldı. Eğitim, dörder yıllık üç kademeye ayrıldı. Düzenlemeyle eğitim kademeleri yeniden yapılandırılırken okula başlama yaşı ve kademeler arası geçişler de gündeme geldi.

SINAV SİSTEMİ VE YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİKLİKLER

Cumhuriyet dönemi boyunca ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavlarında çeşitli değişiklikler yapıldı.

Sınavların adları, katsayılar ve yerleştirme yöntemleri farklı dönemlerde yeniden düzenlendi. Üniversite sayısındaki artışla birlikte yükseköğretime erişim de genişledi.

Cumhuriyet dönemindeki eğitim reformları, alfabe değişikliğinden yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına, köylerde öğretmen yetiştirilmesinden zorunlu eğitimin genişletilmesine kadar birçok alanı kapsadı.