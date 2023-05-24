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Bilecikli kadınlar kullanılmayan el dokuması kumaşları takıya dönüştürüyor

24.05.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geleneksel Lefke bezi üreten kooperatifin üyeleri, el dokuması atıl kumaşlardan takı yapıyor.

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 22 kadın, 2020 yılından bu yana Lefke Bezi El Dokuma Atölyesi'ndeki tezgahlarda yürüttükleri çalışmaları kapsamında somut olmayan kültürel miras sanatçısı Gülay Durak öncülüğünde geri dönüşüm çalışması başlattı.

Atölyelerindeki dokuma tezgahlarında Lefke bezi hazırlayan kadınlar, bundan peşkir, masa örtüleri, peştamal, iğne oyası ve kese ile otantik çanta gibi hediyelik eşyaların yanı sıra gömlek üretiyor. Kadınlar, el dokuması atıl nakış, tel kırma ve iğne oyasından kolye, ayna, yüzük gibi günlük 60 civarında takı da yapıyor.

Durak, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek olmak amacıyla dokuma atölyesinde ürün çeşitleri arasında takı grubu oluşturduklarını söyledi.

Takı üretiminde atıl el dokuması kumaşlardan yararlandıklarını belirten Durak, "Takı grubumuzda ayna, kolye, yüzük, bileklik, kitap ayracı, anahtarlık gibi ürünler mevcut. Bunların üzerine basit nakış teknikleri uygulayarak monte ediyoruz. Herhangi bir modele bağlı kalmıyoruz, arkadaşlarımız tamamen doğaçlama yapıyor. Şu an takı siparişlerine yoğun bir ilgi var." dedi.

Durak, sosyal medya aracılığıyla yurt içi ve dışına satış yaptıklarını ifade etti.

Kooperatif üyesi Banu Erkal da yeni ürünler ortaya çıkarmak için sürekli arayış içinde olduklarını dile getirdi.

Atölyede çalışarak aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını kaydeden Erkal, "Lefke bezi üretimine başladığımız zaman bu yeteneklerimizi de ortaya çıkardık. Çok ince bir iş. Yaptığımız işten çok memnunuz çünkü üretiyoruz." diye konuştu.

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Bilecik Osmaneli kooperatif takı

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