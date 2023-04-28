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Bilecik'te 47 ülkeden 500 uluslararası öğrenci Türkçe öğreniyor

28.04.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER), 47 ülkeden 500 uluslararası öğrenciye Türkçe ve Türk kültürü eğitimi veriliyor.

BŞEÜ TÖMER Müdürü Öğretim Görevlisi Cansu Umut Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında 8 öğrenciyle faaliyete başlayan merkezde bugüne kadar yurt dışından yaklaşık 1500 gencin eğitim aldığını bildirdi.

Şu anda 47 ülkeden 500 öğrenciye hizmet verdikleri merkezin gerek yurt dışı akademik deneyime sahip gerekse yurt içi sektöre hakim kadrosuyla faaliyetini sürdürdüğünü belirten Yalçın, yabancı uyruklulara Türkçe öğretilmesi için kurslar düzenlediklerini aktardı.

Dil öğrenme sürecinin güçlü altyapı ve zengin eğitim içeriği gerektirdiğini vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenme ve üniversiteye alışma sürecini en iyi şekilde geçirmelerini sağlayan birimimizin temel hedeflerinden biri, öğrenci sayımızı, öğrenci niteliğimizi artırmak ve öğrencilere Türkçe öğretirken, öğrettiğimiz Türkçenin de niteliğini geliştirmektir. TÖMER, Türkçe öğretmenin yanı sıra Türk dilini, Türk kültürünü öğretmenin ve Türkiye’yi tüm dünyaya tanıtmanın gayretinde olan köklü bir dil merkezi oldu. TÖMER'de görevli akademisyenlerimiz, akademi, iş, uluslararasılaşma ve kişisel gelişim gibi birçok alanda gerekli olan yabancı dil nitelikleri üzerinde çalışmalar yürütmekte ve bu doğrultuda eğitim yöntemi ve materyalleri hazırlamaktadır. Merkezimizde dil eğitiminde olması gereken tüm becerilerin, okuma, yazma, konuşma ve dinleme metotlarıyla eş zamanlı olarak geliştirildiği bir sistemle çalışılmaktadır. Derslerimiz görsel ve işitsel ögelerle zenginleştirilen sunumlar sayesinde öğrencilerimiz Türkçeyi eğlenerek öğrenirler."

Son yıllarda Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış olduğuna değinen Yalçın, bu durumun BŞEÜ'ye de yansıdığını kaydetti.

Bilecik'teki uluslararası öğrencilerin önemli bir bölümünün eğitim öğretim görecek kadar Türkçe bilmediğini aktaran Yalçın, "Merkezimizde, bu öğrencilere Türkçe öğretmek için eğitimler düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz, hangi seviyede olduklarını tespit etmek amacıyla sınava tabi tutulmaktadır. Sınav sonucuna göre uygun sınıflara yerleştirilen öğrencilere eğitimlerini tamamladıklarında sertifika verilmektedir." ifadesini kullandı.

Sudanlı öğrenci Ömer Hassan Babıker Andın, Bilecik'in güzel bir şehir olduğunu, mühendislik eğitim almak istediğini belirtti.

Kazakistanlı öğrenci Bagdar Yrysbay ise hazırlık sınıfında olduğunu, tıp fakültesinde okuyup doktor olmayı hayal ettiği bilgisini verdi.

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