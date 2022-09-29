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Bilecik’te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

29.09.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik’te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Sakarya-Bilecik yolu, Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan taşeron işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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