YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

19.06.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi Futbol Sokak Kavşağı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde seyir halindeki Teoman K. idaresindeki 06 DH4 935 kamyonet kavşağa geldiğinde sola dönüş yaparken karşı yönden gelen Osman Ç., idaresindeki 11 AAR 138 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEKNOFEST başvuruları için 100 bin lira destek sağlanacakTEKNOFEST başvuruları için 100 bin lira destek sağlanacak
Iğdırlı köy çocuklarının karne hediyesi "uzay keşfi" olduIğdırlı köy çocuklarının karne hediyesi "uzay keşfi" oldu
Iğdır'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandıIğdır'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:23
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:39
Yatsı
22:27

Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Nuran eczanesi
Bozuyuk
Gölpazari eczanesi
Golpazari
Esin eczanesi
Sogut
Kirdar eczanesi
Osmaneli
Pazaryeri çiğdem eczanesi
Pazaryeri
Hakan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.