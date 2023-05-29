YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te şiddetli yağış tarım arazilerinde ve yollarda hasara neden oldu

Bilecik'te şiddetli yağış tarım arazilerinde ve yollarda hasara neden oldu

29.05.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in İnhisar ve Bozüyük ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinde ve köy yollarında hasar oluştu.

Bilecik'te şiddetli yağış tarım arazilerinde ve yollarda hasara neden oldu

İnhisar ilçesi Koyunlu köyünde dün sağanaktan dolayı hasar gören ve geçici olarak onarılan yol, akşam saatlerinde bastıran yoğun yağıştan etkilendi.

Bu nedenle Söğüt-İnhisar kara yolundaki Koyunlu köy yolu ayrımı ulaşıma kapandı. İnhisar-Söğüt yolunun Yakacık köyü mevkisi de selden zarar gördü.

Söz konusu yollar, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

İnhisar'da domates ve salatalık ekili seralarda oluşan zararın ardından AFAD, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespitine başlandı.

Bozüyük ilçesinde ise Yeşilkent Mahallesi'nde bir ağılda su baskını yaşandı.

Sanayi Caddesi'ndeki alt geçitte sağanak yüzünden araçlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parklarda bank ve kamelyalara zarar verenlere ’Lütfen Yeter’ sitemiParklarda bank ve kamelyalara zarar verenlere ’Lütfen Yeter’ sitemi
Samsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandıSamsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
Ağrı polisi kaçakçılara geçit vermediAğrı polisi kaçakçılara geçit vermedi
Anahtar Kelimeler:
sel Bilecik Bozüyük İnhisar arazi yol

Bilecik Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:28
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:27
Yatsı
22:10

Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Pazartesi

Gölpazari eczanesi
Golpazari
Karakuş eczanesi
Pazaryeri
Sağlik eczanesi
Merkez
Sena eczanesi
Osmaneli
Sehirli eczanesi
Sogut
Loka eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.