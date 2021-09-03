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Bilecik'te vatandaşlar Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda izledi

03.09.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te vatandaşlar Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda izledi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te vatandaşlar, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan yarı final maçını dev ekranda seyretti.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Parkı'nda dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

İkinci Lig'de mücadele eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Kadın Voleybol Takımı ve Belediye Başkanı Semih Şahin de vatandaşlarla birlikte karşılaşmayı takip etti.

Vatandaşlar, "Filenin Sultanları"nın müsabakada kazandığı her sayıya alkışlarla ve tezahüratlarla destek oldu.

Mücadeleyi büyük bir heyecanla takip eden vatandaşlar, alınan sayılar sonrası milli takımı alkışladı.

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