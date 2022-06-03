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Bilerek verdiği frikiklerle ünlü Amanda Holden'dan banyo yaparken poz

03.06.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan Amanda Holden, canlı yayınlarda verdiği frikiklerle tanınıyor. Çıplak olma konusunda hiçbir zaman geri adım atmayacağını söyleyen Holden son olarak banyosundan pozlarını paylaştı.

Bilerek verdiği frikiklerle ünlü Amanda Holden'dan banyo yaparken poz

Son dönemde jüri olduğu yarışmadaki tarzıyla adından söz ettiren 51 yaşındaki Amanda Holden sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yapan Amanda, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini itiraf etmişti.

Amanda Holden hiçbir zaman çıplak olmak konusunda geri adım atmayacağını sık sık ifade ederken yine iddialı bir paylaşım yaptı.

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Amanda Holden Instagram videosunda çırılçıplak soyundu ve küvete girdi. Ünlü isim saçlarını şampuanlarken eğlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

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Amanda Holden
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