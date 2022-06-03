Bilerek verdiği frikiklerle ünlü Amanda Holden'dan banyo yaparken poz

Son dönemde jüri olduğu yarışmadaki tarzıyla adından söz ettiren 51 yaşındaki Amanda Holden sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yapan Amanda, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini itiraf etmişti.

Amanda Holden hiçbir zaman çıplak olmak konusunda geri adım atmayacağını sık sık ifade ederken yine iddialı bir paylaşım yaptı.

Amanda Holden Instagram videosunda çırılçıplak soyundu ve küvete girdi. Ünlü isim saçlarını şampuanlarken eğlendiği anları takipçileriyle paylaştı.



