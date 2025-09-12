EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı! Mütevelli heyetinin görevine son verildi

Can Holding'e ait 121 şirkete el konulmuştu. Can Holding'in sahibi olduğu Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum atandı. Mevcut yönetimin de görevine son verildi. Kayyum heyeti yaptığı açıklamada eğitimin aksamadan devam edeceğini belirterek "Hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.

Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı! Mütevelli heyetinin görevine son verildi
Recep Demircan

Can Holding'e yönelik geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. Holding'e ait 121 şirkete TSMF el koymuştu. Holding bünyesinde bulunan Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı.

Bilgi Üniversitesi ne kayyum atandı! Mütevelli heyetinin görevine son verildi 1

HEYETİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek'in yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyum olarak atanmaları nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırıldığı bildirildi.

Bilgi Üniversitesi ne kayyum atandı! Mütevelli heyetinin görevine son verildi 2

KAYYUM HEYETİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet olarak bugün itibarıyla göreve başladıklarının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tercihler bitti, kayıtlar bitti, sıra berrak stratejiler önermekte!Tercihler bitti, kayıtlar bitti, sıra berrak stratejiler önermekte!
MEB ortak yazılı sınav takvimini açıklandı!MEB ortak yazılı sınav takvimini açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bilgi Üniversitesi kayyum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"

YSK'dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu

YSK'dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu

Galatasaray yönetimi tarihi rekora gözünü dikti! Hedef 5,5 milyar...

Galatasaray yönetimi tarihi rekora gözünü dikti! Hedef 5,5 milyar...

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gerginlik! Salona polis girdi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gerginlik! Salona polis girdi

İstanbul'da toplu taşımaya zam!

İstanbul'da toplu taşımaya zam!

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı! Duruşma 20 Ekim'e ertelendi

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı! Duruşma 20 Ekim'e ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.