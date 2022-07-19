YKS sonuçlarını öğrenen adaylar bölüm ve üniversite araştırmalarına hız verdi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden yapılacak tercihlere az bir zaman kaldı. Adaylar kendilerine en uygun bölümü ve doğru üniversite tercihi konusunda dikkatliler. Hayalinde Bilgisayar Programcılığı bölümü olan adaylar bölüm hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Peki Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunu ne iş yapar? Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır? İşte detaylar...

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ NEDİR?

Bilgisayar Programcılığı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı bilgisayar programlayabilecek ve yazılım oluşturabilecek kişileri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Bilgisayar Programcılığı bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, programlama ve yazılıma karşı ilgili ve meraklı olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ KAÇ YIL?

Bilgisayar Programcılığı bölümünde, 2 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?

Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencileri 4 dönemlik eğitim hayatları boyunca birçok programlama dersi ile karşı karşıya geleceklerdir. Bilgisayar Programcılığı bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

Görsel Programlama,

Matematik,

Veritabanı Yönetim Sistemleri,

Nesneye Dayalı Programlama,

Web Tasarımı ve Betik Dili,

Bilgisayar Ağ Sistemleri,

İnternet Programcılığı,

Algoritma ve Programlamaya,

Bilgisayar Teknolojilerine,

Elektronik Elemanlar ve Devreler,

Başta olmak üzere, birçok dersten 2 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘Bilgisayar Programcılığı Önlisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

Bilgisayar Programcılığı öğrencileri DGS sınavı ile geçebilecekleri 4 yıllık lisans bölümleri aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Yazılım Mühendisliği,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,

Bilgisayar Bilimleri,

Bilgisayar Mühendisliği,

Meteoroloji Mühendisliği,

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği,

Uzay Mühendisliği,

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,

Matematik-Bilgisayar,

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,

İstatistik,

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,

Fizik,

Fizik Mühendisliği,

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunu bireyler çalıştıkları iş yerlerindeki yazılım ve program geliştirme, onarma ve oluşturma başlıca görevlerindendir.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ MEZUNU HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIR?

Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunu kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca yerler teknik servisler, web tasarım firmaları, yazılım geliştirme şirketleridir.

