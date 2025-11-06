EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Bilgisayarı kim, ne zaman icat etti? Bilgisayarı ilk kim buldu?

Mantıksal işlem dizilerini ya da aritmetik dizileri otomatik olarak yürütmek amacı ile programlanabilen dijital elektronik makine olan bilgisayar, ilk icat edildiği günden bu yana teknolojinin ilerlemesi ile büyük gelişmeler yaşamıştır.

Bilgisayarı kim, ne zaman icat etti? Bilgisayarı ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Geleneksel ve klasik olarak günümüz bilgisayarları, en az bir işlem ögesinden tipik olarak bir mikro işlemci biçiminde bir merkezi işlem biriminden, bir tür bilgisayar hafızasından ve tipik olarak yarı iletken hafıza yongalarından meydana gelmektedir. Masa üstü ve diz üstü bilgisayarları, çeşitli donanım parçalarından ve kullanım amacına uygun yazılımlardan oluşmaktadır. Tarihteki ilk bilgisayarlar yalnızca hesap yapmak için kullanılırken günümüzde bilgisayarlar ile oyun, grafik, iş, tasarım gibi birçok farklı işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Bilgisayarı kim, ne zaman icat etti?

Bilgisayar tarihte ilk kez 1833 yılında tasarlanmıştır. Tasarım ve üretim süreçleri 1833 ile 1872 yılları arasında geçen bir süreç olarak ilerlemiştir. Üretilen ilk prototip 1870 yılında geliştirilmiştir. Önceleri sadece hesaplama yapmak için üretilmiş olan bilgisayarlar zaman içinde geliştirilerek daha fazla işleve sahip hale getirilmiştir.

İlk icat edilen cihaz toplama, çıkartma gibi basit matematik işlemleri yapma yetisine sahiptir. Bugün bilgisayarların geldiği noktadan geçmişe bakıldığında ilk kez dijital özellikteki bilgisayarların 1945 yılında üretildiği söylenebilmektedir. Bu sayede bilgisayarlar tarihin akışında ciddi bir rol oynamıştır ve hem önemi hem de işlevleri zaman içinde gitgide artmıştır.

Bilgisayarı ilk kim buldu?

İlk bilgisayarın 1833-1871 yılları arasındaki süreçte Charies Babbage tarafından tasarlandığı ve üretildiği kabul edilmektedir. Mucit Babbage ilk ürettiği bilgisayar ile matematik işlemleri yapmayı başarmıştır. Dijital özellikteki ilk bilgisayarın 1945 yılında kullanıldığı ve isminin ENIAC olduğu bilinmektedir. Bu bilgisayar 1955 yılına dek kullanılmıştır.

ENIAC bilgisayarın Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından kullanılması amacı ile özel olarak tasarlandığı kabul edilmektedir. Orduya büyük avantajlar sağladığı söylenen ENIAC’ın top atışları hesaplamaları başta gelmek üzere çeşitli işlemleri bulunmaktadır ve tek başına yaklaşık olarak 30 ton ağrılığında olduğu ölçülmüştür. Kapladığı alan ise 167 metrekare olmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli olduBakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli oldu
Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?

Anahtar Kelimeler:
bilgisayar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.