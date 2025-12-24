MEB inceleme başlattı! Öğretmenlerin hesapları kontrol edilecek, ceza alırlarsa 5 yıl sicilde kalacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fenomen öğretmenlere karşı harekete geçti. Alınan karara göre 81 ilde fenomen öğretmen ve yöneticilerin sosyal medya hesapları incelenecek.

ŞİKAYET YAĞDI

Edinilen bilgilere göre, bakanlık CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine yeni bir çalışma başlattı.

BAKANLIK LİSTEYİ İSTEDİ

Bakanlık, 81 il müdürlüğünden sosyal medyada takipçi sayısı çok olan öğretmen ve yöneticilerin listesini istedi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENECEK

Listedeki isimlerin sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme başlatılacak.

NTV'de yer alan habere göre; inceleme sonucunda, yönetmeliğe uygun davranmadığı belirlenen öğretmenler ve yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacak.

VELİDEN İZİN ALMAK ZORUNDA

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerin görüntüsünü yalnızca velisinden izin alarak paylaşabilir. Aksi takdirde, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ikişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere, "kınama cezası" veriliyor.

5 YIL BOYUNCA KALACAK

Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.