Bilic'in takımından Domagoj Vida'ya 10 milyon Euro

Dünya Kupası’nda gösterdiği performansın ardından alıcıların sıraya girdiği Vida’ya son teklif Bilic’ten geldi. Suudi Arabistan’ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik patronu Domagoj Vida’yi almak isteyince Suudiler 10 milyon Euro teklifinde bulundu. Beşiktaş yönetimi ise buna sıcak bakmıyor. Siyah-Beyazlı takımın istediği fiyatın ise 15 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
VİDA SICAK BAKMIYOR
Suudiler, Kartal’ın istediği fiyatı verse de Vida’nın hassasiyetleri var. Hırvatistan Milli Takımı’nda harika bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, Arabistan’da değil, Avrupa’da kalmak istiyor. 29 yaşındaki Vida’ya önerilecek ücret de kararının netleşmesinde etkili olacak. Beşiktaş bu yüzden İngiltere’den teklif bekleyecek. (AKŞAM)
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