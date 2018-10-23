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Bilic'in takımından Domagoj Vida'ya 10 milyon Euro

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.10.2018 08:02 | Son Güncelleme

Bilic’in takımı Vida için 10 milyon Euro önerdi. Beşiktaş 15’ten aşağıya satmaya yanaşmıyor. Fiyat yukarı gitmezse, İngiliz ve İtalyanlar’ın teklifleri beklenecek.

Bilic'in takımından Domagoj Vida'ya 10 milyon Euro

Dünya Kupası’nda gösterdiği performansın ardından alıcıların sıraya girdiği Vida’ya son teklif Bilic’ten geldi. Suudi Arabistan’ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik patronu Domagoj Vida’yi almak isteyince Suudiler 10 milyon Euro teklifinde bulundu. Beşiktaş yönetimi ise buna sıcak bakmıyor. Siyah-Beyazlı takımın istediği fiyatın ise 15 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

VİDA SICAK BAKMIYOR

Suudiler, Kartal’ın istediği fiyatı verse de Vida’nın hassasiyetleri var. Hırvatistan Milli Takımı’nda harika bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, Arabistan’da değil, Avrupa’da kalmak istiyor. 29 yaşındaki Vida’ya önerilecek ücret de kararının netleşmesinde etkili olacak. Beşiktaş bu yüzden İngiltere’den teklif bekleyecek. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
biliç Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Suudi Arabistan El Ittihad

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