YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bilim insanları açıkladı! En iyi çay bu demlikte demleniyormuş

Çay, Türkiye’de günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Ancak en iyi çay nasıl demlenir? sorusu kadar, kullanılan demliğin bu sürece etkisi de merak konusu. Tayvan’da yapılan kapsamlı bir araştırma, çaydanlık malzemesinin hem lezzet hem de sağlık açısından belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Gökçen Kökden

Ulusal Taichung Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, farklı demleme kaplarının çayın kimyasal yapısı ve tadı üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma kapsamında toprak, cam, paslanmaz çelik, silika jel ve porselen olmak üzere 5 farklı çaydanlık kullanıldı. Siyah, yeşil ve oolong çaylarıyla yapılan deneylerde toplam 585 fincan çay hazırlandı.

Deneylerde her demliğe 3 gram çay eklendi ve üzerine 125 ml kaynar su konuldu. Beş dakika demlenen çaylar daha sonra hafifçe karıştırılarak 70-80 derece sıcaklıkta fincanlara aktarıldı. Elde edilen veriler, kullanılan demliğin çayın içeriğini doğrudan etkilediğini gösterdi.

EN YÜKSEK ANTİOKSİDAN CAM DEMLİKTE

Analiz sonuçlarına göre, özellikle siyah çay cam ve silika jel demliklerde demlendiğinde en yüksek antioksidan değerine ulaştı. Bu malzemelerin, çayın içindeki faydalı bileşenlerin suya daha etkili şekilde geçmesini sağladığı belirlendi.

Cam demlikler ayrıca gözeneksiz yapıları sayesinde çayın tadını değiştirmeden en saf haliyle sunma avantajı sağlıyor. Araştırmacılara göre bu özellik, hem lezzet hem de sağlık açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

LEZZETTE ZİRVE TOPRAK DEMLİKLERİN

Çayın aroması ve içim kalitesi açısından yapılan değerlendirmelerde ise toprak demlikler ilk sırada yer aldı. Toprağın ısıyı dengeli tutma özelliği sayesinde çayın daha yoğun ve dengeli bir tat sunduğu belirtildi. Cam ve paslanmaz çelik demlikler ise lezzet sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

Öte yandan porselen demliklerin, estetik açıdan tercih edilmesine rağmen hem tat hem de faydalı bileşenler açısından en düşük performansı gösterdiği tespit edildi. Ayrıca porselenin çayın daha hızlı soğumasına neden olduğu vurgulandı.

BU DEMLİKLERE DİKKAT!

Araştırmada bazı malzemelerin ise sağlık açısından risk taşıyabileceğine dikkat çekildi:

Alüminyum demlikler, ısıyla birlikte suya madde salma riski nedeniyle önerilmiyor.

Kalaysız bakır demlikler, zehirlenme riski taşıyabiliyor.

Plastik parça içeren demliklerde ise BPA kaynaklı riskler bulunuyor.

Bilimsel bulgular, çayın sadece nasıl demlendiğinin değil, hangi malzemeyle demlendiğinin de en az o kadar önemli olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre cam ve silika jel demlikler sağlık açısından öne çıkarken, toprak demlikler lezzet konusunda zirvede yer alıyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çay ipucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.