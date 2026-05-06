Yumurtayı buzdolabında böyle saklayanlar yandı

Mutfakların vazgeçilmez besinlerinden biri olan yumurta, doğru koşullarda saklandığında sanılandan çok daha uzun süre tazeliğini koruyabiliyor. Ancak birçok kişinin farkında olmadan yaptığı bazı saklama hataları, yumurtanın ömrünü ciddi şekilde kısaltabiliyor. Uzmanlara göre yumurtanın nerede ve nasıl muhafaza edildiği, dayanıklılık süresini doğrudan etkiliyor.

Gökçen Kökden

Kahvaltıdan tatlılara kadar pek çok tarifte kullanılan yumurtalar, uygun sıcaklıkta saklandığında haftalar boyunca bozulmadan kalabiliyor. Özellikle marketten alınan yumurtalar ile çiftlikten yeni toplanan yumurtaların dayanma süreleri arasında önemli farklar bulunuyor. Yumurtanın kabuğunda bulunan doğal koruyucu tabaka ise bu süreçte kritik rol oynuyor.

YUMURTANIN TAZE OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Yumurtanın hala tüketilebilir durumda olup olmadığını anlamanın en pratik yollarından biri “su testi” olarak bilinen yöntem. Derin bir kabın içine su doldurulduğunda taze yumurtalar dibe çökerek yatay şekilde kalıyor. Bayatlamaya başlayan yumurtalar ise dikleşmeye başlıyor.

Eğer yumurta suyun yüzeyine çıkıyorsa, içerisindeki hava boşluğunun büyüdüğü ve raf ömrünün büyük ölçüde azaldığı anlamına geliyor. Bu yöntem sayesinde yumurtayı kırmadan tazeliği hakkında fikir sahibi olmak mümkün oluyor.

YUMURTAYI KARTON KUTUSUNDAN ÇIKARMAYIN

Uzmanlara göre yumurtaları satın alındığı karton kutu içerisinde saklamak büyük önem taşıyor. Karton ambalaj, yumurtayı buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokusundan korurken aynı zamanda dış etkenlere karşı bariyer görevi görüyor.

Yumurtaların sivri kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirilmesi de öneriliyor. Bu yöntem, yumurtanın içindeki hava boşluğunun dengede kalmasına ve sarının merkezini korumasına yardımcı oluyor.

BUZDOLABI KAPAĞI EN YANLIŞ YERLERDEN BİRİ

Birçok kişi yumurtaları buzdolabı kapağındaki özel bölmelere yerleştiriyor. Ancak uzmanlara göre bu alan, yumurta saklamak için en riskli bölgelerden biri.

Kapak kısmı sürekli açılıp kapandığı için sıcaklık değişimleri yaşanıyor. Bu dalgalanmalar ise yumurtanın yapısını bozarak daha hızlı bayatlamasına neden olabiliyor. Bu yüzden yumurtaların, buzdolabının iç raflarında ve daha sabit sıcaklıkta muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.

YIKAMAK RAF ÖMRÜNÜ KISALTABİLİYOR

Taze yumurtaların üzerinde doğal bir koruyucu tabaka bulunuyor. Bu tabaka, bakterilerin yumurtanın içine geçmesini zorlaştırıyor. Yumurtayı kullanmadan önce yıkamak ise bu koruyucu katmanın zarar görmesine yol açabiliyor.

Özellikle köy yumurtalarında bulunan bu doğal kalkanın korunması için yumurtaların pişirme aşamasına kadar yıkanmaması öneriliyor. Market yumurtalarının büyük bölümü ise önceden yıkandığı için mutlaka buzdolabında saklanmalı.

