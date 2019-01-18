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Bilim insanları ilk kez mükemmel kan damarları geliştirdi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 18.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

Bilim insanları tıbbi kaplar içerisinde ilk kez mükemmel kan damarları geliştirmeyi başardı.

Bilim insanları ilk kez mükemmel kan damarları geliştirdi

British Colombia Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni teknolojinin diyabet ve benzeri damar hastalıkları araştırmalarında yeni gelişmeler sağlaması bekleniyor. Bu sayede kişilerde ölüme neden olan kan damarlarındaki değişimlerin anlaşılması hedefleniyor.

Üç boyutlu bir yapı olarak geliştirilen bu damarlar kök hücrelerden elde edildi ve farklı organların işleyişini inceleme konusunda çığır açacağı belirtiliyor.

Nature dergisinde yer alan ifadelere göre Alzheimerdan kansere, kalp krizinden yaraların iyileşme sürecine kadar pek çok alanda yeni keşifler, önleyici veya tedavi edici yöntemler geliştirilmesi için yeni bir kapı aralanmış oldu. .

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BİLİM İNSANI KAN DAMARI YAPAY

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