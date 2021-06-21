Bilimsel açıklama! Yarım kalan aşklar neden unutulmuyor?

Rus psikolog Bluma Zeigarnik, tamamen tesadüf eseri yarım kalan aşkların unutulmamasına bilimsel bir açıklama getirdi. 1920’li yıllarda pskilog arkadaşlarıyla beraber Berlin Üniversitesi’ndeki restoranta gitti. Masadaki herkesin siparişini tek bir garsonun aldığını fark etti. Fakat garson siparişleri bir kağıda yazmak yerine aklında tutuyordu. Bu olay Bluma Zeigarnik’in dikkatini çekti ve garsona bunu nasıl başardığını sordu. Garson ise Bluma Zeigarnik’e tüm siparişleri aklına yazdığını, doğru yemekleri doğru kişilere verdikten sonra ise bu bilgileri sildiğini söyledi. Hocası Kurt Levin ile aklından silme işlemi üzerine uzun uzun çalışan Bluma Zeigarnik, bitirilmemiş işlerin zihni meşgul ettiğini fark etti. Yarım kalan aşklar tam olarak bu konuya dahil oluyor. Bu durum genellikle terk edilen tarafta görülüyor. Çünkü terk eden kişi ilişkiyi tamamlanmış olarak gördüğü için herhangi bir depresyon yaşamıyor.



