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Bilimsel açıklama! Yarım kalan aşklar neden unutulmuyor?

21.06.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatınız boyunca mutlaka bir kez aşık olmuşsunuzdur. Aşık olmadıysanız dahi çevrenizde acı çeken insanlara denk gelmişsinizdir. İnsanlar genel olarak ayrılık sonrasında yarım kalan aşklarını unutmama eğilimi gösterir. Peki bunun nedeni nedir? Bilim yarım kalan aşklara da el attı. Zeigarnik etkisi olarak isimlendirilen bu durum yarım kalan aşkların unutulmamasının nedenini açıkladı.

Bilimsel açıklama! Yarım kalan aşklar neden unutulmuyor?

Rus psikolog Bluma Zeigarnik, tamamen tesadüf eseri yarım kalan aşkların unutulmamasına bilimsel bir açıklama getirdi. 1920’li yıllarda pskilog arkadaşlarıyla beraber Berlin Üniversitesi’ndeki restoranta gitti. Masadaki herkesin siparişini tek bir garsonun aldığını fark etti. Fakat garson siparişleri bir kağıda yazmak yerine aklında tutuyordu. Bu olay Bluma Zeigarnik’in dikkatini çekti ve garsona bunu nasıl başardığını sordu. Garson ise Bluma Zeigarnik’e tüm siparişleri aklına yazdığını, doğru yemekleri doğru kişilere verdikten sonra ise bu bilgileri sildiğini söyledi. Hocası Kurt Levin ile aklından silme işlemi üzerine uzun uzun çalışan Bluma Zeigarnik, bitirilmemiş işlerin zihni meşgul ettiğini fark etti. Yarım kalan aşklar tam olarak bu konuya dahil oluyor. Bu durum genellikle terk edilen tarafta görülüyor. Çünkü terk eden kişi ilişkiyi tamamlanmış olarak gördüğü için herhangi bir depresyon yaşamıyor.

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