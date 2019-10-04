Bilinen tüm kahvelerden farklı: Menengiç kahvesi nedir? Nasıl yapılır?

Gaziantep'teki tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda kömür ateşinde kadınlar tarafından közde pişirilen menengiç kahvesi lezzetiyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Ziyaretçilerin bir fincan içmeden geçemediği menengiç kahvesinin birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor.

MENENGİÇ KAHVESİ NEDİR?

Sakız ağacıgillerden olan menengiç bitkisi, yabani olarak yetişen bir fıstık ağacıdır. Bölgelere göre farklı isimlerle anılan menengiç bitkisi; çitlembik, çıtlık, bıttım ve çedene isimleriyle bilinir.

Kırmızı renkte çiçeklenen menengiç olgunlaştığında rengi mor ve mavi arası bir renk alır. Bu meyveler olgunlaşınca toplanır, yıkanır ve kurutma işleminden geçirilir. Kuru meyveler kavrulduktan sonra macun kıvamına getirilmek için ezilir. Ortaya çıkan tanecikli macuna ise menengiç kahvesi ismi verilir.

MENENGİÇ KAHVESİ FAYDALARI

Tarihi mağarada közde menengiç kahvesi pişiren Şenel Erbay, ziyaretçilerin en çok menengiç kahvesini tercih ettiğini söyleyerek, "Menengiç öğütülerek saf haline getirilir. Suyla beraber iyice karıştırılarak yapılan bir kahvedir. Gaziantep’te en çok tutulan bu kahvedir. Özellikle faranjit, boğaz ve mideye iyi geldiği biliniyor” dedi.

Öksürüğü kesici etkisi vardır. Balgam söktürücüdür ve nefes darlığına iyi gelir. Mide ağrılarını hafifletir. Böbrek kumunun ağrısız bir şekilde dökülmesine yardımcıdır.