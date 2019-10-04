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Bilinen tüm kahvelerden farklı: Menengiç kahvesi nedir? Nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | 04.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

Menengiç kahvesi, Latincesi pistacia terebinthus denilen menengiç ağacından üretilen ve Türkiye'de Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu bölgelerinin dağlık kırsal bölgelerinde ekimi yapılmaksızın doğal olarak yetişmektedir. Kahve kültürünün vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen menengiç kahvesi, Antep'te kadınların elinde lezzet buluyor. Siz de menengiç kahvesi nasıl yapılır diyenlerdenseniz, gelin bu lezzetin püf noktalarını bizden öğrenin...

Gaziantep'teki tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda kömür ateşinde kadınlar tarafından közde pişirilen menengiç kahvesi lezzetiyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Ziyaretçilerin bir fincan içmeden geçemediği menengiç kahvesinin birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor.

MENENGİÇ KAHVESİ NEDİR?

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Sakız ağacıgillerden olan menengiç bitkisi, yabani olarak yetişen bir fıstık ağacıdır. Bölgelere göre farklı isimlerle anılan menengiç bitkisi; çitlembik, çıtlık, bıttım ve çedene isimleriyle bilinir.

Kırmızı renkte çiçeklenen menengiç olgunlaştığında rengi mor ve mavi arası bir renk alır. Bu meyveler olgunlaşınca toplanır, yıkanır ve kurutma işleminden geçirilir. Kuru meyveler kavrulduktan sonra macun kıvamına getirilmek için ezilir. Ortaya çıkan tanecikli macuna ise menengiç kahvesi ismi verilir.

MENENGİÇ KAHVESİ FAYDALARI

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Tarihi mağarada közde menengiç kahvesi pişiren Şenel Erbay, ziyaretçilerin en çok menengiç kahvesini tercih ettiğini söyleyerek, "Menengiç öğütülerek saf haline getirilir. Suyla beraber iyice karıştırılarak yapılan bir kahvedir. Gaziantep’te en çok tutulan bu kahvedir. Özellikle faranjit, boğaz ve mideye iyi geldiği biliniyor” dedi.
Öksürüğü kesici etkisi vardır. Balgam söktürücüdür ve nefes darlığına iyi gelir. Mide ağrılarını hafifletir. Böbrek kumunun ağrısız bir şekilde dökülmesine yardımcıdır.

Menengiç kahvesini beğenerek içtiğini belirten Arzu Kesen ise "Ben sürekli menengiç kahvesi içerim. Bir arkadaşım ısmarlamıştı. Tadını çok beğendim, o günden beri sürekli bu kahveyi içerim" diye konuştu.

MENENGİÇ KAHVESİ NASIL YAPILIR?

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Malzemeler:
2 kahve fincanı süt
Bir tatlı kaşığı menengiç kahvesi

Hazırlanışı:
Sütü cezveye dökün ve menengiç kahvesini sütün üzerine ilave edin. Kahve sütte çözünene kadar karıştırın.
Kısık ateşte kaynayana kadar pişirin ve kahve fincanlarında servis yapabilirsiniz.

MENENGİÇ KAHVESİ KALORİ ORANI
Bir tatlı kaşığı 30 kaloridir. Kahveyi şekersiz bir şekilde hazırladığınızda kalori oranını yükseltmeden daha sağlıklı bir şekilde içebilirsiniz.

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