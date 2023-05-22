Bilirkişi nasıl yazılır, bilirkişi yazımı nasıl olmalıdır? Bilirkişi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Türkçenin farklı dillerden birçok kelimeyi kabul ederek zamanla değiştirmesi ve Türkçeleştirmesi, bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelebilmesi gibi durumlar nedeniyle kelime dağarcığı oldukça zenginleşmiştir. Bu durumun bir nedeni de farklı kelimelerin bir araya gelerek yeni kelimeler oluşturulmasıdır. Bilmek fiilinden ve kişi kelimesinden oluşan birleşik kelime de bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Bilirkişi nasıl yazılır?

Bilirkişi TDK (Türk Dil Kurumu) resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre isim türünde iki farklı tanımı olan bir kelimedir. Birleşik türde olan ve iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bu kelimeye ait iki tanım şu şekildedir:

Belirli bir konu hakkında fazlaca bilgisi olan, o konudan çok iyi anlayan ve bir sorunun ya da anlaşamama durumunun çözülmesi için başvurulan kişi

(Hukuk) Çözümlenmesi bilimsel ya da özel bir bilgiye dayanan konular hakkında düşüncesine ya da oyuna gerek duyulan kişi.

Dil bilgisi kurallarına göre bitişik yazılması gereken bu kelimenin ehlilibre, eksper, ehlivukuf gibi eş anlamlı kelimeleri de bulunur. Ancak genel olarak en sık kullanılan bilirkişi kelimesidir.

Bilirkişi ayrı mı yazılır?

Türkçede bilirkişi yazımı dil bilgisi kurallarına göre belirlenmiştir. Bu kurallara göre bitişik yazılması gereken durumlara uygun olduğu için bilirkişi kelimesi de bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Dil bilgisi kurallarına göre bitişik yazılması gereken kelimeler için kurallardan bazıları şu şekildedir:

Bir araya gelerek yeni kelime türeten iki kelime anlamında bir bozulma yaşıyorsa o kelime bitişik yazılmalıdır.

Anlamı dışında sesinde düşme yaşanıyorsa yeni türeyen birleşik kelime bitişik yazılır.

Hastalık, tür, tarz, eşya, alet, motif ve benzeri durumlara verilen isimler bitişik yazılır.

Bilirkişi doğru yazılışı bitişik olarak yazılması şeklindedir. Bunun nedeni bilmek kökenli olan bilir kelimesinin fiil kökenli bir kelime olmasıdır. Birleşik kelimeyi oluşturan ikinci kelimenin isim soylu olması da bitişik yazılması için bir başka gerekçedir. Türkçede fiil kökeni bir kelime ile isim kökenli bir kelime bir araya geliyorsa o kelime bitişik yazılır. Bu dil bilgisi kuralına göre bilirkişi kelimesi de bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Bu bağlamda "Bilirkişi bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" yanıtını verebiliriz.