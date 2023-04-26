Rağmen nasıl yazılır? Rağmen mi ramen mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Rağmen sözcüğü dilimizde çok fazla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Arapça bir sözcük olarak karşımıza çıkar. Arapça “raġman” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Dilimizde Arapçadan gelen çok fazla kelime bulunmaktadır. Rağmen kelimesi de bu sözcüklerden biridir. Rağmen yazımı ile alakalı pek çok kişi yazım hatası yapmaktadır. Yazım hatalarının önüne geçmenin en kolay yolu sözlük ya da yazım kılavuzu kullanmaktır.

Rağmen nasıl yazılır?

Rağmen kelimesi tek başına kullanılan kelimelerden değildir. Tek başına manasız olarak görülür. Bu yüzden sıklıkla cümle içerisinde kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün yazım biçiminin rağmen mi ramen mi olduğu merak edilen konular arasındadır. Sözcüklerin manası bilinerek kullanılması büyük önem taşır. Manası bilindikten sonra ise yazım şeklinin öğrenilmesi önemlidir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre rağmen sözcüğünün manası şöyledir:

(Edat/İlgeç) Karşın

Edat görevini üstlenen sözcükler genellikle cümle içerisinde kullanılır. Tek başına kullanıldıklarında herhangi bir mana taşımazlar. Ayrıca cümle içerisinde kullanılan edatlar cümleden çıkarıldığında ciddi bir mana bozukluğu yaşanır.

Rağmen yazımı nasıl olmalı?

Rağmen kelimesi gibi edat olarak kullanılan sözcükler, cümleye ayrı bir anlam kazandırır. Ayrıca bu tür sözcükler yardımcı sözcük olarak da tabir edilir. Rağmen kelimesi de cümle içerisinde yardımcı sözcük olarak kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük yazışmalarda çoğunlukla ramen şeklinde yazılır. Sözcüğün ortasındaki ğ harfi yok sayılır. Bu yazım şekli yanlıştır. Rağmen doğru yazılışı ile ilgili en doğru bilgiyi Türk Dil Kurumunun sitesinden öğrenmek mümkündür. Bu bağlamda rağmen TDK’ye göre doğru yazılışı şu şekildedir:

Rağmen (doğru kullanım)

Ramen (yanlış kullanım)



