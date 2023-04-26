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Resmî Gazete nasıl yazılır? Resmî Gazete büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

25.04.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi kuralları içerisinde büyük bir öneme sahip olan konu başlıklarından biri büyük harfler, diğeri ise küçük harf kullanımıdır. Türkçemiz sözcük açısından çok zengin olduğundan bazı kelimelerin büyük, bazılarının ise küçük harfle yazılması gerekmektedir. Bu kurala uyulmadığında ciddi yazım hataları ortaya çıkar. Resmî Gazete de en sık yazım hatası yapılan özel adlardan biridir. Peki, Resmî Gazete nasıl yazılır?

Resmî Gazete nasıl yazılır? Resmî Gazete büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde sözcüklerin yazımı ile ilgili doğru bilgilere ulaşmak büyük önem taşır. Kelimeleri yanlış kullandığımızda manasında da değişiklikler gözlemlenebilir. Bu yüzden dil bilgisi kurallarına önem verilmesi gerekir. Dilbilgisinde öne çıkan pek çok içerik başlığı bulunur. Bu başlıklar arasında büyük ve küçük harf kullanımı da mevcuttur. Resmî Gazete de büyük küçük kuralına uyulması gereken sözcükler arasında yer alır.

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Resmî Gazete nasıl yazılır?

Hükûmetin veya devletin aldığı kanun, yönetmelik gibi kararları yayınlamakla görevlendirilen süreli yayın organı Resmî Gazete olarak tanımlanmaktadır. Resmî Gazete adından da belli olduğu üzere özel bir yayın kuruluşu olarak karşımıza çıkmaktadır. Resmî Gazete aynı zamanda özel isim olarak kullanılır. Türkçemizde özel isim olarak nitelendiren pek çok ad bulunmaktadır. Resmî Gazete yazımı ile ilgili en sık yapılan hata baş harflerinin küçük yazılmasıdır. Dil bilgisi kurallarına göre kişi isimleri, makam, kurum, ülke, bölge, dil adları, sokak, il, ilçe, geçit, dağ, tepe, geçit, kıta gibi birçok isim özel ad olarak bilinmektedir.

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Resmî Gazete büyük mü yazılır?

Eğitim öğretimde dil bilgisi kurallarının önemi bir hayli büyüktür. Dilimizde bulunan sözcüklerin yazım şekillerinin öğrenilmesi ve doğru bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Türkçemizde kendisinden başka bir tane daha olmayan varlıklar, özel ad olarak tanımlanır. Resmî Gazete ifadesi de bu bağlamda özel isim olarak tabir edilir. Bu konuyla ilgili Resmî Gazete küçük mü yazılır sorusu öne çıkar. Sözcüklerin ya da ifadelerin doğru yazımıyla alakalı en güvenilir kaynak Türk Dil Kurumu olarak gösterilir. Resmî Gazete TDK kurallarına göre özel ad sınıfındadır ve bu sebepten dolayı büyük harfle yazılmalıdır.

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Resmî Gazete doğru yazılışı nedir?

Herhangi bir kelimeyi kullanırken dil bilgisi ve yazım kurallarına uyulması önemlidir. Günlük konuşma dilinde kullandığımız sözcüklerde yazım hatası belli olmaz. Ancak yazılı metinlerde kullandığımız sözcüklerde yazım hatası hemen göze çarpar. Büyük harfle başlaması gereken bir sözcüğü küçük harfle yazmak nasıl ki hataysa küçük harfle başlaması gereken bir sözcüğü de büyük harfle yazmak hatadır. Resmî Gazete ifadesi günümüzde çok sık yanlış yazılan ifadelerden biridir. TDK’ye göre Resmî Gazete doğru yazılışı şu şekildedir:

• Resmî Gazete (doğru kullanım)
• resmî gazete (yanlış kullanım)

Resmî Gazete ifadesi özel isim özelliğini taşıdığı için baş harfleri her zaman büyük olmalıdır.

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