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Bill Gates, Fethiye'ye geldi

27.10.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bill Gates, Fethiye'ye geldi

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Lana" isimli yatıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.

Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

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Microsoft Bill Gates Muğla Fethiye

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