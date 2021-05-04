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  4. Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor! Bill Gates, boşanma kararını Twitter'dan duyurdu

Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor! Bill Gates, boşanma kararını Twitter'dan duyurdu

04.05.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin kişilerinden olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşi Melinda ile boşanacaklarını duyurdu. Bill Gates, açıklamada 27 senelik evlilik süresince gelişen ortak değerlerin süreceğini ve bazı ortaklıkların devam edeceğini ifade etti.

Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor! Bill Gates, boşanma kararını Twitter'dan duyurdu

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in ''Evliliği sonlandırma kararı'' aldıkları duyuruldu. Bill Gates, Melinda Gates ile aldıkları kararı Twitter hesabından paylaştı.

Bill Gates açıklamasında "Epey düşünme ve çok fazla uğraşın ardından, evliliğimize son verme kararı aldım. Son 27 yılda üç muhteşem çocuk büyüttük ve tüm dünyada insanların sağlıklı ve üretken hayatlar sürebilmesini olanaklı kılmak için çalışan bir vakıf kurduk" dedi.

Vakıfta birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Gates, "Fakat hayatlarımızın sonraki safhasında bir çift olarak birlikte ilerleyemeyeceğiz" yazdı.

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27 yıldır evli bulunan çiftin, üç çocuğu bulunuyor. Çiftin ortak olduğu ‘Bill&Melinda Gates Vakfı’ 45 milyar dolarlık değere sahip.


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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Bill Gates
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