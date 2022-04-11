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Billie Jean King Cup’ta Türkiye, Danimarka’yı 2-1 mağlup etti

11.04.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da düzenlenen kadınların milli takımlar düzeyindeki organizasyonu Billie Jean King Cup’ın ilk gününde A Milli Kadın Takımı Danimarka’yı 2-1 mağlup etti.

Billie Jean King Cup’ta Türkiye, Danimarka’yı 2-1 mağlup etti

Antalya Megasaray Tenis Akademisi’nin toprak kortlarında gerçekleşen, 11 ülkenin mücadele ettiği Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I’de ilk gün sona erdi. Türkiye - Danimarka Billie Jean King Cup serisinin ilk maçında Pemra Özgen, Danimarkalı raket Johanne Christine Svendsen’i 6-2, 6-3’lük setlerle yendi. Serinin ikinci maçında da Türkiye galip oldu. Sofia Nami Samavati’yi 7-5, 4-6, 6-2 yenen İpek Öz seride durumu 2-0’a getirdi.

Serinin son maçında İpek Öz/Berfu Cengiz çifti Rebecca Munk Mortensen/Johanne Christine Svendsen ikilisine 2-6, 6-4, 1-6 mağlup oldu. Danimarka serisi 2-1 Türkiye’nin üstünlüğüyle sonuçlanırken A grubunda yer alan Türkiye’nin yarın rakibi Macaristan olacak.

A grubundaki Sırbistan-Estonya eşleşmesi ise 2-1 Sırbistan’ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Yarın karşılaşmalar 10.00’da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Türkiye
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