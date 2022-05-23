Billur Kalkavan'ın hastalığı ortaya çıktı! Billur Kalkavan'ın son haline Pınar Altuğ'dan destek geldi...

Oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın sağlık durumu gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı. Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan paylaşarak "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" yazdı.

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği iddia edildi.



PINAR ALTUĞ'DAN MESAJ

Billur Kalkavan'ın son halini gören Pınar Altuğ sosyal medya hesabından ünlü oyuncuya destek verdi. Pınar Altuğ "Billur güçlü kadındır" yazdı.

Billur Kalkavan'ın sosyal medyada yayılan paylaşımı sonrası pek çok iyi dilek mesajı yazıldı.

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI

59 yaşındaki Kalkavan akciğer kanserine yakalandı. Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı.



