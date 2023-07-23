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Billur Kalkavan'ın mezarının hali şoke etmişti! Sevgilisi tepkiler sonrası isyan etti

23.07.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın mezarının kırılmış ve bakımsız hali gündem olmuştu. Oyuncunun uzun yıllar boyunca hayat arkadaşı olan Buğra Bahadırlı isyan etti.

Akciğer kanseri olan ve 15 Ekim 2022'de hayata veda eden Billur Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun mezarlığının hali gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde mezarının bakımsız, mezar taşının ise kırık olması nedeniyle Billur Kalkavan'ın uzun yıllar hayat arkadaşlığını yapan Buğra Bahadırlı eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Bahadırlı Habertürk'e yaptığı açıklamada eleştirilere cevap verdi.

Buğra Bahadırlı, konuyla "Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım. Ben Billur'un resmi eşi değilim. Bu yüzden mezar yapımında benim hukuksal hakkım yok. Mezar, bir aile mezarı. Billur'un ailesinden kişiler de orada yatıyor. Kırık olan mezar taşı, eski. Yeni değil..." dedi.

Billur Kalkavan'ın mezarının hali gündem oldu! Görenler... Billur Kalkavan'ın mezarının hali gündem oldu! Görenler...

"BU İŞLER İKİ GÜNDE OLMUYOR"

"Mezarda bir çökme olduğu için kırılmış" diyen Billur Kalkavan'ın sevgilisi konuşmasında şunları söyledi:
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"Hukuksal hakkım yok ama elbette ailesiyle görüşüp yeni mezar taşı için ortak karar aldık. Siparişini de bayramdan önce verdik. Bu işler iki günde olmuyor. İzin alma süreci, yenisinin yapılma aşaması belli bir zamanı alıyor. Tadilattan geçeceği için kurumuş çiçeklerin yerine yenisini de ekmedik. Durum, bundan ibaret. Kimse benim Billur'a karşı olan sevgimi, onun anısına olan saygımı sorgulamasın."

Ekran Alıntısı


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Billur Kalkavan Buğra Bahadırlı ünlü oyuncu kalkavan

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