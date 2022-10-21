Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı içini döktü! Son isteğini anlatıp "Yemek nasip olmadı" dedi

Kanser tedaivis görürken hayatını kaybeden Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı içini Sabah'tan Tuğba Kalçık'a döktü. "Cenazesinde insanların ağlamasını istemiyordu, ‘Dram yapmayın’ demişti. Biz de onu istediği gibi uğurladık” diyen Bahadırlı hastalık sürecinde yaşadıklarını da anlattı.

Son anına kadar Kalkavan'ın yanında olan Buğra Bahadırlı şu anı unutamadığını söyledi:

"BİLİNCİ KAPALIYKEN..."

"Bilinci kapalıyken, maske ile oksijen veriyorlardı. Sadece göz teması kurmaya çalışıyordum. Gözlerine bakarken ona olan aşkımı anlatıyordum. Gözlerinden yaşlar süzülmüştü. Ben de ağlamaya başladım."

"PİZZA İSTEMİŞTİ YEMEK NASİP OLMADI"

Kalkavan'ın son günlerde pizza istediğini söyleyen sevgilisi "'Canım pizza istiyor. Pizza yiyelim mi?' demişti. Ben de pizza getirdim ama yemek nasip olmadı, kötüleşti çünkü sonra. Bu enfeksiyon onun vücudunu öyle yıprattı ki, tuvalete bile kucağımda götürüyordum. Hatta bu duruma düşmesi onu içten üzüyordu. Çok gururlu bir kadındı, 'Buğra'ya yük mü oluyorum' diye hisse kapıldığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Buğra Bahadırlı kimsenin Kalkavan'ın yerini tutamayacağını söyleyerek "Boşluğunu sabah kalktığımda hissediyorum en çok. Her sabah bir saat ağlıyorum mesela" demesi ise yürek dağladı.



