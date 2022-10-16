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Billur Kalkavan'ın vasiyeti var mıydı? Sevgilisinde yürek yakan açıklama

16.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Billur Kalkavan'ın ölüm haberi herkesi derinden üzdü. Kalkavan'ın bir vasiyeti olup olmadığı merak edilirken, ünlü oyuncunun erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu" açıklamasıyla dikkat çekti.

Billur Kalkavan'ın vasiyeti var mıydı? Sevgilisinde yürek yakan açıklama

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Billur Kalkavan kemoterapi sırasında vücudunda meydana gelen mantar ve enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazenin pazartesi günü yapılması beklenirken ünlü oyuncunun sevgilisinden vasiyet açıklaması geldi.

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Buğra Bahadırlı, HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuştu. Sevgilisinin ölümüyle yıkılan Bahadırlı vasiyet konusu sorulunca şunları söyledi:

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"ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDU"

"Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu."

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