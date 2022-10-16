Billur Kalkavan'ın ölüm haberi yasa boğdu! Selin Ciğerci, Kalkavan'ın kendisine attığı mesajı yayınladı

Hayat dolu, enerjik ve neşeli halleriyle tanınan 59 yaşındaki Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevgilisi Buğra Bahadırlı,Kalkavan'ın kemoterapi sırasında vücudunda meydana gelen mantar ve enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölüm haberi herkesi yasa boğan Billur Kalkavan'ın Selin Ciğerci'ye attığı bir mesaj ortaya çıktı.

"HER DURUMDA ARKANDAYIM"

"Şu an o kadar üzgünüm ki hayat dolu, inanılmaz enerjisi güzel bir kadındı" diyen Selin Ciğerci'nin yayınladığı mesajda Kalkavan şunları yazmış:

"Mesajları okuyan var mı bilemiyorum. Okunacağını farz ederek yazıyorum güzel kız. Sen zaten varoluşunla çok büyük bir şey başardın. Kimseye negatif yorumlara, seni aşağı çekmeye çalışanlara kulak asma. Eminim bir sürü doğurgandan daha iyi anne olursun. Her durumda arkandayım gerekirse."

