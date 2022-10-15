Billur Kalkavan neden öldü? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi? Ünlü oyuncudan acı haber!

Akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki ünlü oyuncunun yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Billur Kalkavan'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsinşz.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962’de İstanbul Beylerbeyi’nde dünyaya geldi. Annesi Nuyan, babası Nazım Kalkavan olan oyuncunun Rıza adında bir kardeşi var. Ortaokul ve lise eğitimini Amerika’da tamamlayan oyuncu, bir dönem Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesinde psikoloji dersleri almıştır. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde canlandırdığı rol ile birlikte sinema dünyasına giriş yapmıştır. Ölüm Peşimizde ve Gece Otostopçusu gibi filmlerde rol alan Kalkavan, 1980 yıllarında tiyatro alanında ilerlemeye başlamıştır. Daha sonrasında pek çok farklı dizi projesinde yer almayı da sürdürmüştür. Sürekli yapımların yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de rol alan oyuncu, 2012 yılında Trophy Türk adlı yarışmada yarışmacı olarak da bulunmuştur.

BİLLUR KALKAVAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Hamdi Alkan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın hastalandığını duyurmuştu.

Hamdi Alkan, Billue Kalkavan'a "Mücadelende yanındayım Billur'cuğum" ifadesiyle destek vermişti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastane hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haberi doğrulayan Hamdi Alkan "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi.

Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan, COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

BİLLUR KALKAVAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Billur Kalkavan 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

BİLLUR KALKAVAN'IN SEVGİLİSİ BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR?

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı 8 Şubat 1984 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bahadırlı, Ankara Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

Buğra Bahadırlı üniversitede Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

BUĞRA BAHADIRLI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Buğra Bahadırlı 38 yaşındadır. Ankaralı olan Bahadırlı, Billur Kalkavan ile 2009 yılından bu yana birliktedir.

BUĞRA BAHADIRLI NE İŞ YAPAR?

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Buğra Bahadırlı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide Jandarma Er Hamza Gemalmaz rolünü canlandırarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

