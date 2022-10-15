Billur Kalkavan öldü mü, ne kanseriydi? Billur Kalkavan son dakika ölüm nedeni ne? İşte oynadığı diziler ve filmler

Billur Kalkavan öldü mü sorusu gündemde yer alıyor. Billur Kalkavan bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Ünlü oyuncunun hastalığını ilk duyuran isim Hamdi Alkan olmuştu. Hamdi Alkan yeni paylaşımında Kalkavan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİLLUR KALKAVAN NEDEN ÖLDÜ?

Billur Kalkavan’ın hastalığı geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan’ın paylaşımı ile gündeme gelmişti. Kalkavan daha sonra yaptığı açıklamada kanser olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Billur Kalkavan akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.Haberi doğrulayan Hamdi Alkan "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde doğdu Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.

1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde canlandırdığı rol ile birlikte sinema dünyasına giriş yapmıştır.

Ölüm Peşimizde ve Gece Otostopçusu gibi filmlerde rol alan Kalkavan, 1980 yıllarında tiyatro alanında ilerlemeye başlamıştır.

Daha sonrasında pek çok farklı dizi projesinde yer almayı da sürdürmüştür. Sürekli yapımların yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de rol alan oyuncu, 2012 yılında Trophy Türk adlı yarışmada yarışmacı olarak da bulunmuştur.

