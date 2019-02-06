'Bilmediğim bir şey söyleyin' dedi gelen yanıtlar olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 06.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

'Tell me something I dont know' akımı hiç bu kadar güldürmemişti. Mimi Brown seksi fotoğraflarını paylaşınca Türk takipçilerden gelen yorumlar güldürdü.

'Bilmediğim bir şey söyleyin' dedi gelen yanıtlar olay oldu

Twitter'ın en meşhur akımlarından biri olan 'Tell me something I dont know/bilmediğim bir şey söyle' hiç bu kadar eğlendirmemişti.

Sosyal medya kullanıcısı Mimi Brown seksi pozlarını paylaşıp akıma katıldı, Türk takipçilerinden gelen yanıtlarsa olay oldu.

İşte sosyal medyayı sallayan o yanıtlardan bazıları:

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Mimi Brown Mimi Brown twitter

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