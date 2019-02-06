'Bilmediğim bir şey söyleyin' dedi gelen yanıtlar olay oldu

Twitter'ın en meşhur akımlarından biri olan 'Tell me something I dont know/bilmediğim bir şey söyle' hiç bu kadar eğlendirmemişti.
Sosyal medya kullanıcısı Mimi Brown seksi pozlarını paylaşıp akıma katıldı, Türk takipçilerinden gelen yanıtlarsa olay oldu.
İşte sosyal medyayı sallayan o yanıtlardan bazıları:
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