'Bilmediğim bir şey söyleyin' dedi gelen yanıtlar olay oldu

Twitter'ın en meşhur akımlarından biri olan 'Tell me something I dont know/bilmediğim bir şey söyle' hiç bu kadar eğlendirmemişti.

Sosyal medya kullanıcısı Mimi Brown seksi pozlarını paylaşıp akıma katıldı, Türk takipçilerinden gelen yanıtlarsa olay oldu.

İşte sosyal medyayı sallayan o yanıtlardan bazıları: