Zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli öğrencilerin gelişmelerine olanak sağlayan BİLSEM sınav başvuruları 19 Aralık - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alındı. Şimdi ise gündemde, BİLSEM sınavının gerçekleştirileceği tarih var. Peki BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 BİLSEM öğrenci seçme takvimi...

BİLSEM SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023'te açıklanacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin listesi yayımlandığında güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ 2023

MEB, BİLSEM sınav tarihlerini, takvim değişmeden evvel duyurmuştu. Ertelenen takvim şu şekildeydi:

05-09 Aralık 2022

İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022

Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022

Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023

Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023

Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023

09 Nisan 2023

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023

İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023

İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023

05 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023

28 Temmuz 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

