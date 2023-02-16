Zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli öğrencilerin gelişmelerine olanak sağlayan BİLSEM sınav başvuruları 19 Aralık - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alındı. Şimdi ise gündemde, BİLSEM sınavının gerçekleştirileceği tarih var. Peki BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 BİLSEM öğrenci seçme takvimi...
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023'te açıklanacak.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin listesi yayımlandığında güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.
MEB, BİLSEM sınav tarihlerini, takvim değişmeden evvel duyurmuştu. Ertelenen takvim şu şekildeydi:
05-09 Aralık 2022
İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022
Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022
Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023
Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023
Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs 2023
28 Temmuz 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023
Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi