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BİLSEM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI! MEB BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? BİSEM sonuçları sorgulama sayfası

04.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM mülakat sonuçları büyük bir heyecanla beklendi. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler bugün ilan edildi. Peki, Bilsem sonuçları 2023 açıklandı mı? MEB BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? BİSEM sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

BİLSEM sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları açıklandı. BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının 28 Temmuz'da tamamlanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından BİLSEM mülakat sonuçları bugün açıklandı. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler...

BİLSEM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında tamamlandı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM mülakat sonuçları bugün ilan edildi.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

MEB tarafından yapılan duyuru ise şu şekilde;

"2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir."

"Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır."

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BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

Öğrencinin kayıt bölgesindeki BİLSEM listesi için tıklayınız

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BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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